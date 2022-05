SportFair

Esordio splendido per Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista altoatesino, numero 12 del ranking ATP, non ha avuto difficoltà nella sfida di questa sera contro Fratangelo. Lo statunitense, numero 186 al mondo, è stato liquidato da Sinner in tre set, in un’ora e 51 minuti di gioco. Sinner ha gestito bene il match, senza sprecare troppo le energie in vista del prossimo match. La partita di questa sera è terminata col punteggio di 6-3, 6-2, 6-3. Al prossimo turno Sinner sfiderà Carballes Baena.