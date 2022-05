SportFair

Esordio per nulla complicato quello di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia: l’altoatesino ha trionfato al primo turno del Masters 1000 capitolino, battendo in due set Martinez. Sinner ha sconfitto lo spagnolo in un’ora e 25 minuti, col punteggio di 6-4, 6-3. Al secondo turno sarà derby azzurro con Fabio Fognini, l’altro italiano riuscito, oltre Sinner, ad avanzare, sia nel tabellone maschile che in quello femminile.