Si inizia a fare sul serio: oggi il Blockhaus! Percorso e altimetria della 9ª tappa del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia entra finalmente nel vivo! Dopo aver attraversato Sicilia e Calabria, la Carovana Rosa è arrivata in campania e oggi affronterà il primo vero tappone di montagna. I ciclisti pedaleranno per 191 km da Isernia al Blockhaus, in una tappa con 5000 metri di dislivello.

Partenza sul ritrovato Valico del Macerone cui segue l’impegnativa salita di Rionero Sannitico. Ancora salita fino a Roccaraso seguita poi da un lungo tratto ondulato a scendere che dopo circa 90 km porta all’inizio della prima salita a Passo Lanciano (versante di Pretoro). Discesa impegnativa per le pendenze a alcuni passaggi cittadini fino a Lettomanoppello. Raggiunta Scafa la strada ricomincia a salire. Dopo Roccamorice inizia la salita finale di 13 km. Gli ultimi 13 km saranno tutti in salita su strada stretta con numerosi tornanti. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.