Paulo Dybala ha comprato una nuova casa in Italia: l’indizio sulla prossima squadra dell’argentino

Il post-partita di Juventus-Lazio ha regalato emozioni forti per gli addii di due bandiere come Chiellini e Dybala. In particolar modo l’argentino è crollato e non è riuscito a trattenere le lacrime. Il club bianconero ha deciso di interrompere il matrimonio con l’argentino e i tifosi non hanno gradito la scelta, allo Stadium è andata in scena una contestazione contro la dirigenza. La Juventus ha fatto valutazioni a 360° dal punto di vista fisico, tecnico e economico e non ha presentato offerte per il rinnovo.

Dybala è ancora un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra, sono arrivate tante offerte anche dall’estero ma il futuro sembra già deciso. Secondo alcuni rumors Dybala avrebbe acquistato una nuova casa a Milano, vicino alla sede dell’Inter. L’abitazione si trova al quinto piano con una vista panoramica mozzafiato. I contatti con il club nerazzurro non sono assolutamente un mistero, l’argentino avrebbe già trovato l’intesa di massima per un triennale da 6 milioni di euro a stagione.