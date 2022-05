Il Milan vince lo scudetto, un tifoso festeggia in Piazza Duomo completamente nudo | VIDEO

SportFair

La stagione in Serie A è andata in archivio, si sono registrate due imprese destinate ad entrare nelle storia del calcio italiano: la prima è stata realizzata dal Milan che è tornato a conquistare lo scudetto 11 anni dopo, la seconda è quella della Salernitana che si è salvata grazie ad un finale di stagione eccezionale. I rossoneri hanno festeggiato dopo il successo in trasferta contro il Sassuolo, la squadra di Davide Nicola ha confermato la categoria nonostante la sconfitta casalinga contro l’Udinese.

I tifosi si sono scatenati e alcuni episodi non sono passati inosservati. Sul web sono circolati tanti video, alcuni anche… a luci rosse. Il primo è stato quello di Priscilla Salerno che si è spogliata per la salvezza della Salernitana. Poi è diventato virale un video durante i festeggiamenti del Milan in Piazza Duomo, un tifoso rossonero ha pensato bene di rimanere completamente nudo. Il VIDEO è stato ripreso da un altro tifoso e ha fatto il giro dei social.