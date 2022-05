Priscilla Salerno mantiene la promessa: si spoglia nuda per la salvezza della Salernitana | VIDEO

SportFair

La Salernitana ha realizzato una vera e propria impresa, la squadra di Davide Nicola è riuscita a raggiungere la salvezza. Gli ultimi 90 minuti sono stati da brividi, la Salernitana ha perso contro l’Udinese con il netto risultato di 0-4 ma il Cagliari non è riuscito ad approfittarne. La 38esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, la cavalcata della Salernitana ha rischiato di interrompersi sul più bello. La squadra di Cioffi ha disputato una partita vera, nonostante l’obiettivo già raggiunto: la partenza è stata sprint con tre gol nel primo tempo firmati da Deulofeu, Nestorovski e Udogie, nella ripresa la marcatura di Pereyra.

La Salernitana è riuscita a salvarsi, il Cagliari infatti non è andato oltre il pareggio contro il già retrocesso Venezia. La salvezza raggiunta dalla squadra di Davide Nicola rappresenta più di un'impresa, nel girone di ritorno il rendimento della squadra è stato di altissimo livello. I tifosi si sono scatenati al fischio finale, dopo 90 minuti di grande sofferenza.