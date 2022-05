Marc Marquez si ferma: l’annuncio dello spagnolo al Mugello

SportFair

Marc Marquez sarà costretto ad una nuova operazione. Al termine delle qualifiche del Mugello, Marquez ha annunciato in conferenza che dovrà subire il quarto intervento al braccio destro. Il rendimento del pilota negli ultimi anni è stato nettamente condizionato dagli infortuni. La notizia di una nuova operazione era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità.

Puig: “18 mesi fa Marquez ha fatto l’ultima operazione. La situazione non è ancora buona per correre in moto. Dopo aver analizzato la condizione anche con altri medici, Marc Marquez si fermerà per una nuova operazione. E’ stato un periodo lungo e di sofferenze. Si può fare adesso perché il braccio è pronto, prima non era pronto a subire questa operazione”.

Marquez: “mi opererò la prossima settimana, da quando ho avuto il primo infortunio al braccio destro poi tutto è stato complicato, poi ci sono state le infezioni. Ho sempre dato il 100% ma sono stato limitato. Continuo a soffrire, ho un grande dolore. La mia performance non è all’altezza. Non ho visto grandi miglioramenti e la situazione è stata rivalutata. L’operazione è l’unico modo per recuperare. Tornerò presto. Non ho idea sui tempi di recupero, sarà comunque uno stop lungo. Così non mi diverto, ogni weekend è un incubo. L’obiettivo è prepararmi per il 2023”.