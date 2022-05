Jasmine Paolini, che peccato al Roland Garros! Prima la rimonta pazzesca contro Irina Begu, poi il crollo

SportFair

Continua il programma del Roland Garros, torneo di tennis che ha già regalato grande spettacolo. E’ già finita l’avventura di Jasmine Paolini, la tennista italiana non è riuscita a superare il turno contro Irina Begu. La partita, interrotta a causa della pioggia, è ripresa oggi con una condizione veramente difficile per l’azzurra.

L’inizio di partita è a favore di Jasmine Paolini che chiude il primo set sul risultato di 4-6. Nel secondo set si registra la reazione della rumena che domina in lungo ed in largo e chiude 6-1. L’inizio del terzo set è ancora a favore di Irina Begu che si porta sull’1-0, poi l’interruzione per pioggia. Si riprende e Begu scappa sul 3-0, poi la grande reazione di Jasmine Paolini che scatta incredibilmente sul 3-5. La risposta della numero 63 non si fa attendere, si va sul 5-5 e poi al tie-break. Irina Begu commette meno errori e vince 10-5. Jasmine Paolini è già eliminata.