Ancora una giornata in pista difficile per Valentino Rossi. Il Dottore, che non è riuscito a far bene nelle qualifiche di questo pomeriggio a Magny Cours, non ha brillato nemmeno in Gara-1 questa sera.

A Magny Cours si è registrato il primo successo Weerts/Vanthoor: secondo posto per la Mercedes #89 di Akkodis ASP. Valentino Rossi ha faticato a recupare e ha chiuso al 15° posto.