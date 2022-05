Formula 1 Miami, la partenza: Verstappen beffa Sainz e si porta alle spalle di Leclerc | VIDEO

SportFair

L’attesa è finita: è appena iniziato il gran premio di Miami, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Si preannuncia un bellissimo duello tra Ferrari e Red Bull. In pole position Leclerc, il ferrarista è stato autore di un grandissimo tempo, alle sue spalle Sainz. In terza posizione Verstappen, l’olandese ha pagato l’errore nel giro finale.

In partenza scatto perfetto di Leclerc che è riuscito a confermarsi in prima posizione. Ottimo avvio di Verstappen che ha superato Sainz e si è portato in seconda posizione.