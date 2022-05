Formula 1, Alonso punge Hamilton: “a volte hai la macchina migliore, a volte no…”

SportFair

Fernando Alonso continua a confermarsi un pilota di Formula 1 molto forte, ovviamente i risultati sono legati alla forza della monoposto. Le ultime gare sono state comunque positive, lo spagnolo si è messo in mostra soprattutto nel gran premio del Bahrein dove è riuscito a classificarsi addirittura in nona posizione.

L’ex compagno Lewis Hamilton sta attraversando un momento molto difficile dal punto di vista sportivo, Fernando Alonso ha lanciato una frecciata nei confronti del pilota della Marcedes, ai microfoni della Bbc. “Questa è la natura dello sport. A volte hai una macchina migliore, a volte non hai una macchina così buona e hai ancora bisogno di combattere e fare qualche progresso. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando e battendo tutti i record, e ora è un secondo dietro gli altri. Quindi, welcome to my world, Lewis…”.

Lo spagnolo continua: “questa è la F1. Non sarà uno sport leale in termini di numeri, ma è uno sport di squadra più di ogni altra cosa e tendiamo a dimenticarlo, soprattutto quando abbiamo successo. Credo ancora che Lewis, alla fine, terminerà il Mondiale davanti a Russell”.