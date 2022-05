Come sta Berrettini? Importanti aggiornamenti sulla mano: “ha reagito benissimo, ma salto il Roland Garros”

SportFair

Matteo Berrettini è uno che non molla di certo. Quando, però, si ha a che fare con un infortunio non bisogna mai andare troppo di fretta. Il tennista romano sta lavorando sodo per tornare presto in campo, più forte di prima e, finalmente, è tornato ad allenarsi con in mano la sua amata racchetta. La mano sta reagendo bene, ma Berrettini ed il suo team hanno deciso di non accellerare troppo i tempi: niente Roland Garros quindi. Ad annunciarlo è stato il tennista stesso con un post sui social: “dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al @rolandgarros dove si gioca al meglio dei 5 set non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora. Per questo motivo ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull’erba. 🌱💪🔨 Grazie, come sempre, per il vostro affetto e supporto. Non vedo l’ora di tornare a competere!“