Colpo di scena al Giro d’Italia, Romain Bardet si ritira: problemi allo stomaco per il francese

Era quarto in lassifica generale, a soli 14 secondi dal leader, ma oggi è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi dal Giro d’Italia: stiamo parlando di Romian Bardet.

Il corridore francese è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa a 114 km dal traguardo di Cuneo: Bardet ha accusato un malore, si è fermato e ha vomitato prima di salire sulla vettura della sua squadra e ritirarsi. Sembra che la causa del malore sia stato un colpo di calore.

La DSM, squadra di Bardet, ha confermato il ritiro co un tweet: “siamo dispiaciuti di confermare che Romain Bardet ha abbandonato il Giro. Dopo essersi ammalato durante la tappa di ieri, le sue condizioni sono peggiorate durante la notte e, nonostante tutti gli sforzi, non è più in condizione di continuare la corsa”.