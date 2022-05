Champions League 2022/2023, le fasce: le possibili avversarie di Juve, Inter, Milan e Napoli

SportFair

I maggiori campionati europei si sono conclusi e anche la Champions League è andata in archivio. In Inghilterra ha trionfato il Manchester City, in Italia il Milan, in Francia il Psg, in Germania il Bayern Monaco e in Spagna il Real Madrid. I Blancos hanno anche alzato la Champions League. Iniziano a delinearsi anche le fasce contenenti le 32 squadre che parteciperanno alla Champions League 2022-2023. In corsa quattro squadre italiane: Inter, Milan, Juventus e Napoli. La situazione sarà definita solo al termine dei preliminari e dei play-off.

Nella prima fascia fanno parte le squadre vincenti dei sei campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e Portogallo), più le vincitrici della Champions League e dell’Europa League. Nelle altre fasce l’assegnazione è decisa dal ranking Uefa per club. Il Milan vola in prima fascia, in seconda la Juventus, in terza Inter e Napoli.

Prima fascia

Ajax (Paesi Bassi)

Manchester City (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Eintracht Francoforte (Germania, vincente Europa League)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Milan (Italia)

Real Madrid (Spagna)

Seconda fascia

Chelsea (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Lipsia (Germania)

Tottenham (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Terza fascia

Borussia Dortmund (Germania)

Red Bull Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Quarta fascia