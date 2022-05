Capolavoro di Yates, sua la vittoria a Torino! Carapaz è il nuovo ledaer, ottima prestazione di Nibali

SportFair

E’ andata in scena oggi la 14ª tappa del Giro d’Italia. Una prova dura per i corridori, che hanno pedalato da Santena a Torino per 147 km, con salite brevi e dure.

Tra i protagonisti della tappa odierna c’è stato anche Vincenzo Nibali, sempre in lotta con i migliori davanti. A trionfare, però, alla fine, è stato un ottimo Simon Yates, che ha tagliato per primo il traguardo di Torino, lasciando il resto degli inseguitori a 15”.

Carapaz è il nuovo leader della classifica generale a 7” da Hindley e 30” da Almeida. Juan Pedro Lopez, arrivato a più di 4′. perde la maglia rosa.