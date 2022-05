Bronzetti out all’esordio al Roland Garros: Ostapenko trionfa in 2 set

SportFair

Esordio con sconfitta per Lucia Bronzetti al Roland Garros. La tennista azzurra numero 73 al mondo ha ceduto oggi al primo turno dello Slam francese alla lettone Ostapenko. La numero 13 al mondo, campionessa del Roland Garros nel 2017, ha trionfato in due set, in un’ora e 9 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-4. Ostapenko attende di sapere chi tra Cornet e Doi sarà la sua avversaria ai 32esimi.