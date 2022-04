The Undertaker introdotto nella WWE Hall of Fame: fan in delirio | VIDEO

SportFair

The Undertaker è stato introdotto nella WWE Hall of Fame, Class 2022. Un’ovazione pazzesca da parte dell’American Airlines Center di Dallas (Texas) che ha salutato The Deadman, il quale, visibilmente commosso ha ringraziato i fan ricordando alcuni momenti indelebili della sua carriera. Undertaker è stato introdotto e annunciato nella Hall of Fame dal WWE Chairman & CEO Vince McMahon, che ha – ancora una volta – sottolineato la carriera strepitosa di The Phenom, capace di vincere 23 match perdendone soltanto 2 a WrestleMania.

Con The Undertaker, nella Class of 2022, sono state introdotte altre leggende all’interno della WWE Hall of Fame. Da Vader a Queen Sharmell, passando per The Steiner Brothers (senza dimenticare il Warrior Award consegnato alla famiglia di Shad Gaspard) in una serata di grandi emozioni, che ha preceduto di 24 ore quello che succederà sia stanotte che domani notte, con WrestleMania 38 che metterà in scena tutti i suoi imperdibili match nella Night 1 e nella Night 2, direttamente AT&T Stadium di Arlington in Texas. L’evento sarà disponibile sul WWE Network.