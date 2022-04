Stefanos principe del Principato! Tsitsipas si conferma campione a Monte-Carlo: Davidovich-Fokina ko in due set

SportFair

Novità vs continuità: il nuovo contro il ‘vecchio’. Oggi in campo a Monte Carlo, per la finalissima del torneo Masters 1000 del Principato si sono sfidati Davidovich Fokina e Stefanos Tsitsipas: la giovane promessa contro il giovane campione affermato.

Dopo una battaglia di un’ora e 37 minuti ad avere la meglio è stato il greco, numero 5 al mondo. Tsitsipas ha superato il suo avversario spagnolo in due set, vincendo la partita col punteggio di 6-3, 7-6, confermandosi campione a Monte-Carlo, lì proprio dove vinse anche la madre.

Una storica doppietta quella di Tsitsipas: prima di lui fu Nadal a vincere due volte di fila a Monte-Carlo tra il 2016 e il 2018.