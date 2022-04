Layla Cosmetics si proietta nel futuro: sold out gli NFT Genesis Collection

SportFair

Attraverso il progetto “NFT Genesis Collection” Layla Cosmetics si è proiettata nel futuro, scrivendo un altro capitolo nella storia della cosmetica e ribadendo la contemporaneità di un brand nato negli Anni ’30. Ad Aprile 2022 Layla ha dato la possibilità di una prevendita sul sito di Layla del primo drop della Genesis Collection composto da 10 NFT unici, messi poi in vendita il 20 Aprile 2022 su Opensea e andati Sold Out in solo 2 ore. Gli NFT sono stati mintati sulla blockchain di Ethereum con standard ERC-1155, sono stati acquistati su Opensea, tranne due, di cui uno rimasto in possesso della CEO Babila Spagnolo, e l’ultimo associato ad uno speciale QR Code che, reperibile all’interno di un prodotto Layla, premierà a sorpresa il fortunato vincitore di una vera e propria caccia al tesoro.

Gli esclusivi vantaggi degli NFT Genesis Collection ne hanno consentito l’enorme successo:

• sconto a vita del 25% sul sito laylacosmetics.it (solo per ordini ad uso personale)

• ricezione in anteprima delle PR box

• possibilità di testare i prodotti in anteprima

• tour annuale in fabbrica in vero stile Willy Wonka

• possibilità di scegliere il nome di un nuovo prodotto

• accesso VIP a tutti gli eventi Layla Cosmetics

• experience annuale nel nuovo flagship store Layla Cosmetics

• acquisizione gratuita degli NFT abbinati a futuri progetti

• partecipazione attiva nella progettazioni di Layla nel metaverso

• impegno da parte di Layla a non emettere mai più altri NFT con le medesime utility della Genesis Collection

Una seconda fase del progetto vedrà la nascita di un Drop di NFT caratterizzato da una maggior disponibilità di offerte rispetto alla Genesis Collection. Una terza fase consentirà l’ingresso nell’ affascinante mondo del metaverso. Layla Cosmetics acquisterà una Land su Sandbox e/o Decentraland dove costruirà un negozio/spazio virtuale brandizzato. I possessori degli NFT avranno accesso alla land e potranno partecipare a eventi, corsi, presentazioni, acquisti esclusivi.

In una quarta fase Layla Cosmetics svilupperà una linea make up per avatar, esclusiva per i possessori NFT. Per comprendere meglio il progetto, le sue derivazioni, le valenze degli NFT e cosa rappresenta il metaverso, Layla mette a disposizione il proprio team per rispondere a tutti i quesiti: nftproject@laylacosmetics.it.