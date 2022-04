La matchcard di WrestleMania 38: tutti i match delle 2 serate

SportFair

Ormai ci siamo: mancano pochissime ore a WrestleMania 38, in programma nelle notti italiane di sabato 2 e domenica 3 aprile e disponibile sul WWE Network. “The Most Stupendous Two-Night Event In WrestleMania History”, questo lo slogan dello Showcase of the Immortals, in casa WWE l’evento più importante dell’anno. E all’AT&T Stadium di Arlington (Texas) è ormai tutto pronto per vedere l’epilogo dei match da sogno previsti dalla card. Di seguito gli appuntamenti principali.

Kevin Owens Show con Steve Austin (Night 1)

L’arena di Dallas è già pronta a esplodere di gioia per accogliere il Texas RattleSnake, una delle più grandi icone di sempre. Dopo settimane di provocazioni di Kevin Owens, Austin ha accettato l’invito ed è pronto a un confronto verbale con KO.

SmackDown Women’s Championship (Night 1)

Charlotte Flair vs Ronda Rousey: Ronda è tornata vincendo la Royal Rumble e vuole essere nuovamente campionessa dopo aver perso a WrestleMania 35 nel Triple Threat con Charlotte e Becky Lynch (che trionfò). Ci si aspetta una sfida durissima e spettacolare fra due regine del ring.

Raw Women’s Championship (Night 1)

Becky Lynch vs Bianca Belair: dopo la sconfitta in 26 secondi di SummerSlam Bianca cerca il riscatto. Becky, che ha ormai ha voltato le spalle ai fan, è disposta a tutto per mantenere il suo titolo. Ma Belair, che le ha tagliato i capelli nell’ultima puntata di Monday Night Raw, cerca il bis a WrestleMania, dopo il successo dello scorso anno contro Sasha Banks.

WWE and Universal Championship (Night 2)

Brock Lesnar vs Roman Reigns: per la terza volta due super campioni si sfideranno a WrestleMania. E’ già successo nel 2015 e nel 2018, succederà anche quest’anno, ma con una posta altissima. I due colossi metteranno in palio i rispettivi titoli (il WWE Championship di Brock contro lo Universal Title di Roman) e il vincitore unificherà i titoli, diventando l’Undisputed Champion. Questo sarà il Main Event della Night 2.

Edge vs AJ Styles (Night 2)

“Sono in cima alla montagna e il mio orizzonte è fenomenale”. Questa è la frase del nuovo Edge, che due anni dopo il suo ritorno ha rinnegato i fan, attaccando The Phenomenal One e sfidandolo a WrestleMania. Un match atteso per decenni fra due icone della disciplina, che si sfideranno per la prima volta nella storia.

La card completa delle due serate

WrestleMania Night 1

Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey – SmackDown Women’s Title

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair – Raw Women’s Title

The Usos (c) vs. Shinsuke Nakamura e Rick Boogs – SmackDown Tag Team Titles

Rey Mysterio e Dominik Mysterio vs. The Miz e Logan Paul

Drew McIntyre vs. Happy Corbin

The KO Show con “Stone Cold” Steve Austin

Seth “Freakin’” Rollins vs. avversario scelto da Vince McMahon

WrestleMania Night 2