L’Italrugby femminile sorride ancora! Le azzurre chiudono il Sei Nazioni con una vittoria: Galles ko

In un finale palpitante l’Italdonne riesce ad espugnare l’Arms Park di Cardiff. Le Azzurre, in vantaggio per gran parte del match grazie ad una meta di Barattin nel primo tempo, subiscono nel finale il sorpasso per poi trovare con Sillari il calcio piazzato last minute che vale il definitivo 8-10 e il momentaneo quarto posto nel Tik Tok Women’s Six Nations (in attesa del risultato di Irlanda-Scozia in calendario alle 21 questa sera).

Inizio arrembante per le padrone di casa che nei primi 20 minuti di gioco vanno in un paio di occasioni vicine alla meta con Neumann e Butchers ma una grande difesa dell’Italia fa rimanere stabile l’equilibrio nel risultato. Le Azzurre provano ad alzare il ritmo costringendo il Galles a commettere errori in fase difensiva con Wilkins che al 21’ rimedia un cartellino giallo per un placcaggio alto su Rigoni. Passano pochi istanti e arriva un secondo giallo – per Harris – in seguito ad un fallo del tutto simile commesso in questo caso su Arrighetti. L’Italia va vicina alla metal al 26’ ma commette fallo in attacco non riuscendo a sfruttare la doppia superiorità numerica. La difesa gallese riesce a respingere le offensive azzurre fermando prima Magatti e poi Gai ad un passo dalla meta. La costante pressione dell’Italia porta i suoi frutti al 31’ con l’esperienza di Sara Barattin che finalizza una avvolgente azione di squadra. Sillari trasforma mandando le squadre all’intervallo sul parziale di 0-7.

Con la parità numerica ristabilita il Galles spinge sull’acceleratore con la squadra guidata da Andrea Di Giandomenico che riesce a difendere il vantaggio per gran parte della ripresa. Al 70’ le padrone di casa alzano la pressione e conquistano un calcio piazzato che Wilkins accorcia spostando il parziale sul 3-7. Il Galles continua ad attaccare e al 76’ Bevan sorprende la difesa avversaria riuscendo a ribaltare il risultato segnando la meta che vale il primo vantaggio della sua squadra con Wilkins che non centra i pali sulla trasformazione seguente. Le Azzurre chiudono in attacco la partita riuscendo a conquistare negli ultimi istanti un calcio piazzato che Sillari realizza firmando il definitivo contro sorpasso inchiodando il risultato sul 10-8 per l’Italia.

Con la vittoria odierna l’Italia da lunedì salirà al sesto posto nel Ranking World Rugby, posizione raggiunta dalle Azzurre nel 2019.