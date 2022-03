WWE, le storylines che hanno scritto la storia a WrestleMania

SportFair

Da sempre sinonimo di spettacolo e di storylines iconiche, WrestleMania è ormai vicinissima. Nelle due serate di sabato 2 e domenica 3 aprile, direttamente dall’AT&T Stadium di Arlington in Texas e live in esclusiva sul WWE Network, si esibiranno campioni come Roman Reigns, Brock Lesnar, Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey e Bianca Belair, ma WrestleMania è stata spesso il culmine delle faide più importanti della storia della WWE. “The Most Stupendous Two-Night Event in WrestleMania History”: questo è lo slogan dell’evento più importante dell’anno. Ed ecco alcune delle faide più avvincenti di sempre.

The Rock vs Steve Austin: le due icone degli anni ’90 si sono affrontate ben 3 volte al GranDaddy of Them All. Nella prima, a WrestleMania 15, Austin a furor di popolo sconfisse The Rock prendendosi il WWE Championship. Nella seconda occasione, nell’indimenticabile WrestleMania 17, Stone Cold si schierò dalla parte del suo “nemico” Vince McMahon, tradendo i fan e battendo ancora Rocky. Nel 2003 The Rock tornò con il personaggio di Hollywood Rock e sfidò Steve a un’ultima esibizione sul ring. A spuntarla fu proprio il People’s Champion, in quello che fu l’ultimo match della carriera di Stone Cold Steve Austin. Il Texas Rattlesnake apparirà a WrestleMania 38 e interagirà con Kevin Owens in un segmento imperdibile all’interno del KO show.

HBK vs Undertaker: Shawn Michaels aveva un solo obiettivo, quello di sfidare e battere Undertaker a WrestleMania, interrompendo la winning streak del Deadman. E nel 25° anniversario dello Showcase of the Immortals ci andò vicinissimo senza riuscirsi, in quello che per molti è il match più bello della storia di WM. Un anno dopo Shawn mise in palio la sua carriera, ossessionato da Taker. Perse e fu costretto a ritirarsi dopo l’iconico Main Event di WrestleMania 26, un’altra gemma nella carriera di HBK.

Triple H vs Undertaker: Se i primi due incontri furono l’inizio della saga dell’End of an Era, questi due sono la naturale prosecuzione. Per vendicare il suo amico HHH sfidò Taker in un match a WrestleMania 27. Triple H perse, ma Undertaker uscì indebolito come mai prima dalla contesa. Nell’atto finale, l’anno successivo, Triple H sfidò The Deadman all’interno dell’Hell in a Cell, con Michaels come arbitro speciale. Vinse ancora Taker e i 3 si strinsero in un indimenticabile abbraccio finale.

Edge vs Randy Orton: due amici che finirono per essere rivali per eccellenza a WrestleMania 36. Per tutto il 2004 i loro match con attorno il titolo Intercontinentale furono i più attesi di Raw. Due anni dopo fecero coppia diventando i Rated-RKO, vincendo i Tag Team Titles. Nel 2007, a WM 23, si presentarono senza successo come partecipanti del Money in the Bank. Insieme e contro, il filo conduttore li ha legati fino al ritiro di Edge, nel 2011. Ma 9 anni dopo, alla Royal Rumble 2020, Edge tornò scaturendo il tripudio dei fan, fino all’attacco di Orton la sera dopo a Raw. Ne venne fuori un durissimo scontro di oltre 45 minuti a WrestleMania 36, dove a vincere fu proprio Edge nel suo primo match 1 vs 1 dopo il ritorno.