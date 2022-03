WrestleMania, il debutto di un’altra celebrità: Logan Paul si esibirà sul ring

SportFair

“The Most Stupendous Two-Night Event In WrestleMania History”: questo è lo slogan di WrestleMania 38, disponibile sul WWE Network nelle due notti italiane di sabato 2 e domenica 3 aprile, direttamente dall’AT&T Stadium di Arlington in Texas. E come spesso è accaduto anche in questa edizione si esibirà una celebrità: in questo caso sarà lo YouTuber, Podcaster e Influencer Logan Paul a entrare sul ring al fianco di The Miz, per affrontare in un Tag Team Match Rey e Dominik Mysterio. Una rivalità diventata sempre più aspra nel corso delle settimane, con Logan Paul e The Miz disposti a tutto pur di battere la famiglia Mysterio. Il controverso Influencer era già apparso lo scorso anno a WrestleMania 37, commentando il match fra Kevin Owens e Sami Zayn e poi subendo una Stunner da KO.

Ma prima di Logan Paul tantissime celebrità hanno interagito con il mondo WWE, facendo divertire e stupendo i fan di tutto il mondo, soprattutto a WrestleMania. Ultimo solo in ordine cronologico è stato il debutto di Bad Bunny, allo Showcase of the Immortals dello scorso anno. Il rapper e cantautore è stato artefice di una delle prestazioni più convincenti di una celebrità al GranDaddy of Them All, sconfiggendo insieme a Damien Priest la coppia formata da The Miz e John Morrison. Bad Bunny è recentemente tornato anche alla Royal Rumble 2022, mostrando un grande atletismo sul ring. Un binomio, quello fra celebrità e WrestleMania, che dura da sempre, fin dalla prima edizione. Fu infatti Mr. T a inaugurare questa “tradizione”, esibendosi al fianco di Hulk Hogan nel Main Event di WrestleMania I. L’attore e l’Hulkster riuscirono a battere la coppia formata da Roddy Piper e Paul Orndorff. T si è ripetuto un anno dopo, affrontando Piper in un match di boxe. Già, quella WrestleMania II dove apparvero sia il leggendario Ozzy Osbourne che Arnold Schwarzenegger, poi tornati più volte in WWE e inseriti nella Hall of Fame.

I nomi iconici delle celebrità passate da WrestleMania sono molteplici: chi si dimentica la star di Baywatch Pamela Anderson, che accompagnò Diesel sul ring in occasione della sua difesa titolata contro Shawn Michaels, nel lontano 1995. Per non parlare del cameo nel backstage di Kim Kardashian, in occasione di WrestleMania XXIV. L’anno successivo toccò alla cantante e leader delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger esibirsi nello show più importante dell’anno, cantando l’inno americano. E a WrestleMania XIV? Indimenticabile l’apparizione di Mike Tyson, lo special enforcer nell’iconico Main Event fra Austin e Michaels a WrestleMania XIV. Ora tocca a Logan Paul e vedremo cosa sarà in grado di mostrare…