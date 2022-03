Versto WrestleMania 38: da Angle vs HBK alla vittoria di Becky Lynch, i match iconici

SportFair

WrestleMania 38, la più stupenda WrestleMania di due notti della storia, avrà luogo sabato 2 e domenica 3 aprile in diretta dall’AT&T Stadium di Dallas e in onda sul WWE Network. Simbolo di spettacolo e momenti da ricordare per sempre, il GranDaddy of Them All ha sempre regalato anche dei match a 5 stelle. Per viverli tutti basta registrarsi gratuitamente al WWE Network, per trovare qualsiasi contenuto con tutte le edizioni di WrestleMania. Ecco alcune di queste perle disponibili sul WWE Network.

Kurt Angle vs Shawn Michaels (WrestleMania 21): Uno dei match più spettacolari dell’intera storia di WrestleMania, fra due artisti del ring. Tutto iniziò alla Royal Rumble 2005, quando HBK eliminò l’eroe olimpico e Angle si scagliò contro il suo avversario. Da lì nacque una delle rivalità più emozionanti del 2005. A WrestleMania a vincere fu Angle, che con la Ankle Lock fece cedere Michaels.

https://watch.wwe.com/program/Shawn-Michaels-vs-Kurt-Angle-WrestleMania-21-132700

Becky Lynch vs Ronda Rousey vs Charlotte Flair (WrestleMania 35): Match splendido e momento da ricordare per sempre, perché si tratta del primo Main Event al femminile di tutta la storia di WrestleMania. A prendersi sia il Raw che lo SmackDown Women’s Championship fu Becky Lynch, causando la prima (e fino a questo momento unica) sconfitta di Ronda Rousey in WWE.

https://watch.wwe.com/episode/WrestleMania-35-9199?startPoint=17443.901

Triple H vs Roman Reigns (WrestleMania 32): Dopo una lunga rincorsa, ecco la consacrazione di Roman Reigns che diventa WWE Champion. Una lunghissima rivalità con l’Authority, culiminata in questo Main Event nello stesso stadio di questa edizione di WrestleMania. L’allora Big Dog si prese la corona.

https://watch.wwe.com/episode/Roman-Reigns-Championship-Matches-156324?startPoint=1910.567

Batista vs Triple H (WrestleMania 35): Due amici dell’Evolution che si affrontano per l’ultima volta. Tutto iniziò in una speciale puntata di SmackDown, con la reunion dei 4 membri dell’Evolution e la provocazione di Batista a The Game… “ricordati che non mi hai mai battuto”. Per questo si è arrivati al match di WrestleMania, vinto da HHH che è riuscito a sfatare il tabù.

https://watch.wwe.com/episode/WrestleMania-35-9199?startPoint=17443.901

Brock Lesnar vs Roman Reigns (WrestleMania 31): Fu il primo confronto assoluto fra i due che saranno presenti al prossimo Main Event di WrestleMania. Ma a trionfare fu Seth Rollins, che incassò il suo Money in the Bank diventando WWE Champion e realizzando nello show più importante dell’anno quello che Michael Cole al commento definì il colpo del secolo.

https://watch.wwe.com/episode/WrestleMania-31-1762