Storica impresa della Savino Del Bene: Scandicci vince la CEV Challenge Cup

Una serata che non ci si scorderà facilmente a Scandicci, una serata che rimarrà impressa indelebilmente nell’albo d’oro della pallavolo toscana ed italiana. La Savino Del Bene Volley fa la storia e trionfa per la prima volta in Europa battendo nella gara di ritorno delle finali di Challenge Cup il CV Tenerife La Laguna. Un viaggio incredibile quello delle ragazze di coach Barbolini nella CEV Challenge Cup, dove la Savino Del Bene non ha perso neanche una partita, battendo in sequenza Atene, Potsdam, Cannes, Aydin ed infine le spagnole di coach Juan Diego Garcia, riuscendo a mettere in bacheca il trofeo da imbattuta e scrivendo una bellissima pagina di sport del territorio.

Una serata speciale, nella quale il calore della città, dei tifosi e di tutti gli appassionati della pallavolo ha spinto la Savino Del Bene ha raggiungere un obiettivo storico, dato che era dalla stagione 1996-1997 che una squadra toscana non portava a casa la competizione, allora denominata Coppa CEV.

Un’emozione anche per il Presidente della Savino Del Bene Paolo Nocentini, che esprime così la sua felicità: “la Challenge Cup era un obiettivo stagionale che ci eravamo prefissi, le ragazze sono contente, e quindi è una soddisfazione aver vinto questo trofeo.”