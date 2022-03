Will Smith amareggiato per lo schiaffo a Chris Rock, nuove scuse pubbliche sui social: “la violenza è velenosa e distruttiva”

SportFair

Ieri mattina l’Italia intera si è svegliata con le immagini di un insolito Will Smith, violento, che schiaffeggiava Chris Rock. Smith non è riuscito a mandar giù alcune battute riferite alla moglie e ha reagito tirando uno schiaffo al presentantore, prima di ricevere l’Oscar come migliore attore.

Una reazione che ha sorpreso tutti, soprattutto vista l’importanza a livello globale dell’evento. Smith, dopo aver ricevuto l’Oscar, ha chiesto scusa nel suo discorso, con le lacrime che gli hanno rigato il volto.

Quelle prime scuse non sono bastate all’attore per alleggerirsi dal peso del brutto gesto compiuto e ha quindi deciso di scusarsi nuovamente pubblicamente con un post sui social: “la violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori linea e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Sono un lavoro in corso. Cordiali saluti, Will“.