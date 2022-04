Cambia il programma del GP d’Argentina: nessuna attività in pista domani, i nuovi orari di prove libere, qualifiche e gare

SportFair

Un fastidioso ritardo dei materiali necessari ai team per essere pronti a scendere in pista ha costretto gli organizzatori del Gp d’Argentina, valido per il terzo round del Motomondiale 2022, a cambiare il programma del weekend. E’ confermata la conferenza stampa di oggi, alle 17.00, ma domani non ci sarà alcuna attività in pista.

Le prove libere si svolgeranno tutte nella giornata di sabato, con una delle due sessioni originariamente in programma per venerdì del tutto annullata. Per quanto riguarda la MotoGP resta valida la classifica combinata per accedere in Q2.

I nuovi orari del Gp d’Argentina

Giovedì 31 marzo

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì

niente

Sabato

13.45 FP1 Moto3

14.40 FP1 Moto2

15.35 FP1 MotoGP

16.35 FP2 Moto3

17.30 FP2 Moto2

18.25: prove libere 2 MotoGP

19.35: qualifiche Moto3

20.30: qualifiche Moto2

21.25: prove libere 3 MotoGP*

22.05: qualifiche MotoGP

Domenica 3 aprile

14.30 Warm up Moto3

15.00 Warm up Moto2

15.30 Warm Up MotoGP

17.00: gara di Moto3

18.20: gara di Moto2 – Differita su TV8 dalle 20.25

20.00: gara di MotoGP – Differita su TV8 dalle 22.05