Materiali in ritardo a Termas de Rio Hondo: annullata una sessione di libere del Gp d’Argentina, sabato doppi turni di prove

Colpo di scena dall’Argentina! Cambiano gli orari del weekend di gara del terzo round della stagione 2022 di MotoGP. I ritardi annunciati qualche giorno fa stanno creando seri problemi a team e organizzatori: moto e materiali di alcuni team erano infatti bloccati a causa di un problema con l’aereo cargo, il loro arrivo a Termas de Rio Hondo era previsto per oggi, ma evidentemente un nuovo ritardo ha costretto a slittare tutto il programma del weekend.

Le prove libere raddoppiano al sabato, con una delle due sessioni del venerdì cancellate, le qualifiche slittano di qualche ora ed il warm up della domenica sarà esteso.

La nota della MotoGP

Problemi logistici che riguardano il trasporto merci per il Campionato del Mondo FIM MotoGP™ hanno obbligato a un cambio di programma per il prossimo Gran Premio d’Argentina. Cinque voli cargo avrebbero dovuto spedire materiale del paddock da Lombok, in Indonesia, a Tucuman, vicino a Termas de Rio Hondo in Argentina, nella settimana successiva al GP dell’Indonesia. A causa di due problemi separati che riguardano due diversi voli, il carico finale per il GP dell’Argentina arriverà nel Paese venerdì. Il volo contiene merci per tutte le classi del Campionato del Mondo FIM MotoGP™, con modifiche agli orari quindi obbligatorie per tutte le classi.

Le sessioni di prove libere inizieranno e si svolgeranno per tutte le classi sabato mattina. Delle sessioni che normalmente si svolgono il venerdì, solo una è stata cancellata, mentre l’altra è stata spostata al sabato. Le qualifiche si svolgeranno sabato pomeriggio, con un orario di inizio leggermente ritardato.

Le sessioni di riscaldamento della domenica mattina sono state estese, con ogni gara che inizierà allo stesso orario di inizio originariamente programmato.

Il viaggio da Lombok a Termas consisteva in cinque voli. Tre delle rotte cargo pianificate portavano merci da Lombok a Tucuman tramite fermate tecniche a Mombasa, Lagos e Brasile. Le altre due rotte prevedevano il trasporto di merci da Lombok a Doha, da Doha ad Accra in Ghana e poi a Tucuman.

La catena di eventi è iniziata mercoledì scorso quando uno dei cinque aerei ha avuto un problema durante una sosta tecnica a Mombasa, in Kenya. Il primo aereo che era già arrivato a Tucuman è stato poi riportato a Lombok per raccogliere più merci, e purtroppo ha anche subito un problema tecnico durante una sosta lo scorso mercoledì sera

A partire da giovedì mattina, ora locale in Argentina, un carico rimane a terra a Mombasa, in Kenya. L’aereo è in attesa di una parte per tornare in volo, con due parti – una spedita dall’Europa e un’altra parte di riserva, spedita dal Medio Oriente – già in rotta.

L’aereo dovrebbe decollare questa sera e seguirà la rotta da Mombasa via Lagos e il Brasile, arrivando a Tucuman venerdì.

Dorna e IRTA desiderano ringraziare i team e il personale del paddock per il loro impegno e la loro comprensione, nonché il promotore del Gran Premio d’Argentina per il loro prezioso supporto e assistenza.

Vorremmo anche ringraziare i fan per la loro pazienza, sia quelli in Argentina che quelli che guardano in giro per il mondo, e non vediamo l’ora di goderci una fantastica azione in pista e gareggiare sabato e domenica.