Marcell Jacobs migliora il record italiano dei 60 metri e vola in finale ai Mondiali Indoor di atletica

Marcell Jacobs continua a conquistare record, l’atleta italiano è sempre più in grandissima forma e si candida come principale protagonista anche per le prossime gare. E’ volato in finale ai Mondiali Indoor, in semifinale è stato protagonista di un rendimento eccezionale. Jacobs ha vinto in scioltezza e conquistato il nuovo record italiano in 6″45 nei 60 metri nella semifinale dei Mondiali indoor di atletica a Belgrado. Adesso dovrà confermarsi anche in finale.

“Bisogna esserci al momento che più conta, adesso andiamo a divertirci il più possibile”, ha detto al termine della gara. Il secondo posto nella semifinale è per il britannico Thomas in 6″57.