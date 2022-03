Fedez operato a Milano nel giorno del 1° compleanno della piccola Vittoria

SportFair

“Domani per me sarà una giornata importante. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività“, con queste parole scritte in una Storia Instagram Fedez ha annunciato ieri che la giornata di oggi è per lui una giornata importante.

Il rapper italiano, marito di Chiara Ferragni e padre di Leone e Vittoria, ha annunciato la settimana scorsa che gli è stata diagnosticata una malattia, senza però entrare troppo nei dettagli. Tempo fa Fedez aveva parlato di un problema legato alla sclerosi multipla, ma non è detto che la malattia diagnosticata adesso al rapper sia da ricollegare a quel vecchio annuncio.

Quel che è certo, secondo quanto riportato da Libero, è che Fedez è stato operato questa mattina al San Raffaele di Milano. Non è dato sapere al momento la tipologia dell’intervento ed il suo esito.

Intanto sui social, come è giusto che sia, tutto tace. Anche Chiara Ferragni si è chiusa nel silenzio, per rispetto nei confronti del marito in un momento così delicato e difficile. L’influencer italiana è al fianco di Fedez in reparto per accompagnarlo in questo nuovo percorso contro la malattia.

Una giornata doppiamente importante per Fedez e la sua famiglia: il rapper è stato operato nel giorno del primo compleanno della piccola Vittoria.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria 💖 Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) 🙏🏻 Ti amiamo alla follia patata 💖“, ha scritto Chiara Ferragni poco fa a corredo di alcune foto scattate con tutta la famiglia e la torta di compleanno per la piccola Vittoria.