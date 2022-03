Come sta Sonny Colbrelli? Le prime parole del corridore italiano: “non ricordo nulla”

SportFair

Attimi di terrore ieri pomeriggio all’arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna. Sonny Colbrelli, secondo alle spalle di Matthews, ha accusato un malore per il quale è stato necessario il defibrillatore. L’azzurro, autore della fantastica impresa alla Parigi-Roubaix 2021 e campione d’Italia e d’Europa in carica, è stato poi trasportato in ospedale ed è fortunatamente cosciente.

Colbrelli ha usato il suo telefono, condividendo nelle sue Storie Instagram tutti i messaggi di amici e colleghi che gli augurano una pronta guarigione e ha anche inviato un messaggio vocale raccontando l’accaduto: “non ricordo nulla, davvero. Nulla. Ho passato la linea, mi sono accasciato, fermato. Ho preso l’acqua dal massaggiatore, ho visto il dottore e dopo… ho avuto un vuoto. E poi mi sono svegliato… ricordo che ero in ospedale. Sono qua. Mi tengono monitorato, mi guardano. Un grande spavento. Ma penso già a quando potrò ritornare in gruppo. Solo questo“, ha affermato Colbrelli alla Gazzetta dello Sport.