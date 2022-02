WWE e On Location annunciano un’esclusiva partnership: esperienze di livello mondiale ai fan del Wrestling

SportFair

WWE (NYSE: WWE) e On Location, leader nel business dell’ospitalità esperienziale premium, hanno annunciato oggi un’esclusiva partnership pluriennale che offrirà esperienze di livello mondiale ai fan della WWE. La nuova partnership fornirà ai fan pacchetti di ospitalità per tutti i più grandi eventi della WWE, tra cui WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble, Survivor Series e Money In The Bank. I primi pacchetti per Money In The Bank, che si terrà a luglio all’Allegiant Stadium di Las Vegas, sono già in vendita.

Come fornitore esclusivo di ospitalità della WWE per gli eventi live premium, On Location curerà le offerte migliori per offrire ai fan della WWE un’esperienza indimenticabile dal momento dell’acquisto. I pacchetti all-inclusive di biglietti e viaggi includeranno posti a sedere di prima qualità, offerte di ospitalità premium e meet-and-greet con le Superstar e le leggende della WWE.

“On Location ha un’incredibile storia nella creazione di esperienze memorabili intorno ai più grandi eventi dello sport e dell’intrattenimento“, ha detto Scott Zanghellini, WWE Senior Vice President, Revenue Strategy & Development. “Crediamo che questa partnership stabilirà un nuovo standard per l’ospitalità della WWE e rafforza il nostro impegno a fornire ai nostri fan sistemazioni di massimo livello durante gli eventi live della WWE“.

“La WWE è una delle principali organizzazioni sportive e di intrattenimento del paese ed è nota per dare alla sua appassionata fanbase esattamente ciò che vuole“, ha detto Paul Caine, presidente di On Location. “Con questa partnership non vediamo l’ora di lavorare con loro per creare esperienze uniche per i fan in tutti gli eventi dal vivo“.

On Location ha oltre due decenni di esperienza nel ridefinire l’ospitalità di lusso e le esperienze per i grandi eventi dal vivo in tutto il mondo e attualmente lavora con oltre 150 titolari di diritti iconici tra cui NFL, UFC, NCAA e il CIO per fornire offerte di ospitalità curate e ospitare eventi esclusivi in veste ufficiale.