Francesca Lollobrigida inarrestabile! Bis tricolore per la campionessa di pista lunga

Sul ghiaccio trentino di Baselga di Piné assegnati i primi titoli nazionali sulle singole distanze: l’azzurra dell’Aeronautica Militare s’impone sia sui 1000 che sui 3000 metri. Bosa protagonista al maschile tra gli sprinter. Primo Malfatti sui 5000, Serena Pergher sui 500 femminili

Il freddo e il vento non fermano lo spettacolo nella prima giornata del weekend dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga di scena all’Ice Rink Piné di Baselga. La competizione – organizzata dalla Federghiaccio proprio con il supporto della società di casa, l’Ice Rink Pinè – ha iniziato ad assegnare ed assegnerà sino a domenica i titoli sulle singole distanze ed ha rappresentato la prima uscita ufficiale sul ghiaccio per gli azzurri rientrati dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 in una rassegna tricolore con 45 atleti iscritti (18 donne e 27 uomini).

Venerdì di gare che si è aperto nel tardo pomeriggio con le distanze brevi. Al maschile prime due posizioni in classifica monopolizzate sia sui 500 che sui 1000 metri dagli sprinter tricolori che hanno preso parte ai Giochi di Pechino: doppio successo nello specifico per il campione italiano in carica David Bosa (Fiamme Oro), bravo a imporsi su 500 in 35″66, con soli 3 centesimi di vantaggio su Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) secondo classificato con il tempo di 35″69. Terza posizione invece per Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) che ha fermato il cronometro dopo 36″07. I piazzamenti non sono variati sui 1000 metri: Bosa si è infatti imposto in 1’11″13 davanti ancora a Rosanelli (1’11″84) e Nenzi (1’12″25).