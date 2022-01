Torna in campo dopo il tumore al cervello, Virginia Torrecilla in trionfo: l’Atletico Madrid sconfitto 7-0, il Barcellona omaggia la spagnola [VIDEO]

SportFair

La Supercoppa spagnola femminile ha regolato un’emozione veramente unica. Si sono affrontate Barcellona e Atletico Madrid, la sfida non è stata mai in discussione e ha visto il netto successo dei blaugrana con il risultato di 7-0. La gara è salita alla ribalta anche per una scena che ha commosso tutti gli appassionati di calcio e in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social. La vittoria più importante è stata quella di Virginia Torrecilla, centrocampista dell’Atletico Madrid che è tornata in campo in una partita ufficiale dopo 20 mesi di assenza a causa di un’operazione al cervello per la rimozione di un tumore, l’ingresso nel rettangolo di gioco si è registrato all’85’ e a risultato nettamente deciso a favore del Barcellona. L’ingresso è stato festeggiato da compagni e avversari, è andato in scena un lungo applauso, poi gli abbracci.

Chi è Virginia Torrecilla

E’ stato un tributo da brividi in onore di Virginia Torrecilla, reduce da una battaglia durissima contro un tumore. “Un giorno mi hanno detto che non avrei più giocato a calcio professionistico. Quasi due anni dopo sono qui, a fare il mio debutto contro il Barcellona” ha detto al termine della partita visibilmente emozionata. “È motivo di orgoglio e ringrazio il Barcellona per tutto quello che ha fatto per me. Sognavo di giocare ancora, ce l’ho fatta. Sarebbe incredibile essere agli Europei. Dopo quasi due anni di cure, più radiazioni, chemio e malattia, questa è davvero la cosa importante di tutte”.

Classe 1994 è protagonista con la maglia dell’Atletico Madrid e della Nazionale spagnola. E’ cresciuta nelle giovanili del Serverense, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Montpellier. Poi il trasferimento all’Atletico Madrid. Si è messa in mostra anche con la maglia della Nazionale spagnola, ha collezionato 63 presenze e 7 gol. Gioca nel ruolo di centrocampista.