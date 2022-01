Duro attacco di Tsitsipas a Djokovic: “fa passare gli altri per stupidi”

SportFair

Il caso Djokovic sta facendo ancora discutere il mondo intero. Il tennista serbo, che dopo la cancellazione del visto ha vinto il primo round in tribunale, attende ancora di conoscere il suo destino e intanto si allena sui campi di Melbourne, sperando di poter giocare agli Australian Open.

Tanti sono i suoi colleghi che hanno commentato la vicenda e tra coloro che non hanno apprezzato e non apprezzano le scelte del numero 1 al mondo c’è Stefanos Tsitsipas, difeso proprio da Djokovic lo scorso anno nelle polemiche legate alla “pausa bagno”.

“Nessuno pensava di poter venire in Australia senza vaccinarsi e tenere conto dei protocolli. Ci vuole davvero molto coraggio per farlo ugualmente e mettere a rischio la partecipazione a un torneo del Grande Slam. È certamente qualcosa che difficilmente qualcuno potrebbe fare. Ci sono due punti di vista: da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e hanno seguito le regole per giocare il torneo. Dall’altro c’è qualcuno che ha preferito seguire la sua strada e che fa passare gli altri per stupidi…“, ha dichiarato il greco.