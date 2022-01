“Questo è il mio stipendio”, Piqué sbotta e pubblica il suo conto corrente [FOTO]

SportFair

Gerard Piqué è stufo delle illazioni giornalistiche. Il difensore del Barcellona è concentrato sulla stagione in corso, il rendimento dei blaugrana non è stato entusiasmante così come quello dello spagnolo. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, il suo nome è salito alla ribalta anche per una questione extra-campo.

Gesto clamoroso di Piqué che ha pubblicato, sui profili social, l’estratto conto con il 50% della stipendio che gli corrisponde il Barcellona, 2 milioni 328 mila e 884,39 euro, cifra molto lontana dai 28 milioni annui attribuita da un giornalista.

“Personaggi come questo fanno pagare la televisione pubblica per difendere i loro amici. Ecco il 50% del mio stipendio addebitato il 30 dicembre. Abbi un po’ di rispetto per te stesso”.