Paura per Sofia Goggia, brutta caduta nella discesa di Altenmarkt: volo nelle reti [VIDEO]

Paura per Sofia Goggia durante la discesa di Altenmarkt, era in vantaggio a metà gara, poi la spigolata e la caduta. L’italiana è finita nelle reti, si è aperto l’airbag e Sofia si è subito rialzata ed è tornata al traguardo.

Stop per Sofia Goggia dopo i successi delle prime tre discese, due a Lake Louise e una in val d’Isere. Partita con il numero 5 si è messa subito in mostra nella prima parte con la velocità più alta in fondo alla picchiata della partenza di Altenmarkt. Il vantaggio è aumentato sempre di più fino a 53 centesimi. Poi la caduta, adesso si attendono aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’atleta.