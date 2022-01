Paola Egonu pronta per una nuova avventura lontano da Conegliano: l’addio alle Pantere è vicino

Paola Egonu va a caccia di nuovi stimoli: la fuoriclasse azzurra, che con l’Italia ha vinto gli Europei 2021 di pallavolo, è pronta ad allontanarsi dalla sua Conegliano, ma non ha intenzione di restare nel campionato italiano.

Paola Egonu, il cui addio alle Pantere è vicinissimo, sembra aver accettato l’offerta del Vakifbank Istanbul, guidata dal tecnico italiano Giovanni Guidetti e, dunque, volerà presto in Turchia.

La società di Conegliano, dunque, dovrà presto correre al riparo e trovare una soluzione per non far sentire l’assenza di Paola Egonu. Dall’Imoco potrebbe andar via anche Sylla.