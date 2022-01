Oasis 34M, Benetti presenta il nuovo superyacht: un’oasi privata sul mare [FOTO]

SportFair

Con Oasis 34M, Benetti soddisfa il desiderio di contatto con il mare e di una vita a bordo dinamica e informale, ma con tocchi chic.

Il progetto si sviluppa a partire da Oasis Deck®, che presenta cinque caratteristiche uniche e subito riconoscibili: due ali apribili su entrambi i lati; un’Infinity pool integrata con vetrata trasparente, circondata da una zona prendisole e lounge; una visuale aperta a 270 gradi verso poppa, libera da parapetti e divani; una connessione con l’interno per un mix di sole e ombra che permette di godere dell’intero Main Deck in ogni momento e, infine, un design social che concepisce tutto il ponte come un’ampia oasi glamour e mondana.

Come per la sorella maggiore, il design esterno è opera dello studio inglese RWD e gli interni sono firmati di Bonetti & Kozerski, lo studio di architettura newyorkese esperto in campo residenziale e nell’hôtellerie scelto dal cantiere per il suo approccio internazionale e cosmopolita al design che strizza l’occhio ad un’estetica dal lusso discreto.

L’exterior design è definito da soluzioni esclusive e particolari: oltre all’Oasis Deck®, lo yacht ha una prua verticale elegante e una linea del profilo sinuosa che digrada dolcemente fino al mare, spezzata solo dalla verticalità del parabrezza della timoneria; le finestrature a tutta altezza s’inseriscono nel design dell’insieme in un’armonica alternanza con i segni contro curvati realizzati a scafo. Le griglie laterali a scafo e i profili argentei, che sottolineano il design dei vetri laterali, sono richiami stilistici di derivazione del car design e portano ad un’estetica molto contemporanea con un tocco di sportività.

Oasis 34M è uno yacht dall’eleganza formale e dalle giuste proporzioni che bilanciano i tre ponti, il grande Sun Deck protetto dall’hard top e le molte zone all’aperto. Tutti i ponti sono raggiungibili con scale defilate, in modo che le terrazze di poppa siano libere e vissute come spazi in contatto visivo con il mare.

Gli interni sono in totale connessione con le terrazze di poppa: due sliding doors dalla forma curvata si aprono sul living del Main Deck e scompaiono lateralmente creando un unico openspace. Il salone è proposto in versione full lounge: una grande area declinata disegnata dalla fluidità delle forme dei divani che parlano di un arredo moderno e informale; l’area dining è nello skylounge dell’Upper Deck.

Lo studio Bonetti/Kozerski ha dato vita ad ambienti dall’atmosfera più disinvolta e il tema della fluidità degli spazi è evidente ovunque: nell’arredo, con la forma degli elementi, e nei dettagli di decoro, dove uno schema circolare ricorda le onde del mare. Due divani circolari seguono le linee tondeggianti delle vetrate, e invitano al relax del living interno; la parete di prua del salone è costituita da una libreria dalle geometrie lineari. Ovunque, aleggia una piacevole e apparente semplicità di stile data dall’uso di pochi ma pregiati materiali e dalla scelta di una palette cromatica limitata a poche nuance. Il teak a doga stretta degli esterni dialoga con la pavimentazione in legno di Main e Upper Deck con una tinta più chiara che rende gli ambienti più luminosi. Le finiture di arredi e paratie sono in rovere chiaro, concepite per lasciare il ruolo da protagoniste alle vetrate laterali che regalano impareggiabili viste sul mare.

La suite armatoriale, con finestrature a tutta altezza dallo stile essenziale ma ricercato, occupa l’intera parte prodiera del Main Deck ed è configurabile con un terrazzo abbattibile sul lato di dritta. Il letto sembra fluttuare nello spazio e trova ancoraggio sulla parete di poppa che funge da testata e da elemento divisorio con la sala bagno a tutto baglio, preceduta da una zona dressing su ambo i lati.

La skylounge dell’Upper Deck accoglie l’area dining: servita da una comoda pantry, è collegata alla cucina del Main Deck tramite un montavivande e si apre su una terrazza di poppa con divani e sedute. Un’altra zona pranzo all’aperto è prevista sul Sundeck.

Il Lower Deck è dedicato agli ospiti, con due cabine VIP e due twin. Le aree di servizio e dell’equipaggio sono distribuite per ottenere la massima funzionalità, con cucina e pantry principale sul Main Deck e cabina comandante sull’Upper. Tre cabine equipaggio e crew mess sono sul Lower.

La wheelhouse è una vera postazione di comando tecnologica con vetrate verticali a tutta altezza che offrono un’ampia visuale. Il moderno design della consolle agevola il comandante nell’utilizzo della strumentazione e consente a ospiti ed equipaggio di ammirare la bellezza della navigazione.

Come per ogni yacht costruito da Benetti, gli spazi sono declinabili a seconda dei desiderata degli armatori: molte opzioni di layout prevedono la possibilità di riposizionare la zona pranzo interna sul Main Deck e concepire la skylounge come una zona multifunzionale che diventa una sala cinema con schermi TV o una palestra con attrezzature per il fitness. A prua, il prendisole nasconde l’alloggiamento per una moto d’acqua, mentre il garage per un tender da 5 metri è in posizione opportunatamente defilata sul fianco della barca, per garantire un uso dell’Oasis deck® senza compromessi.