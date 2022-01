Lutto nel mondo del cinema e della moda: morto a 37 anni Gaspard Ulliel, fatale un incidente sugli sci

Arriva dalla Francia una tragica notizie che sconvolge il mondo del cinema e della moda: è morto Gaspard Ulliel. Attore e modello francese, di 37 anni, Gaspard è deceduto dopo un incidente sugli sci avvenuto ieri a La Rosiere, in Savoia.

Secondo le prime ricostruzioni Gasparda si sarebbe scontrato con un altro sciatore tra due piste tra le più facili: assistito sul posto, poi è stato trasferito all’ospedale CHU di Grenoble in elicottero, ma le sue condizioni sono apparse subito delicate e gravi. Ulliel è morto oggi in ospedale: le autorità hanno aperto un’inchiesta per determinare le cause.

Gaspard Ulliel, per molti sarà un viso conosciuto, anche e soprattutto perchè è stato scelto da Chanel come protagonista del recente spot dell’eau de toilette Bleu, ma è famoso anche come attore: nel 2007 è stato Hannibal Lecter in “Hannibal Lecter – Le origini del male”, tra i più famosi, ma ha partecipato a tantissimi altri film, l’ultimo Sybil, nel 2019.