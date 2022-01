Marc Marquez si mette a nudo, dai dubbi sul suo futuro ai miglioramenti: “il momento più difficile della mia carriera”

SportFair

Il 2021 è stato tremendo per Marc Marquez: il pilota spagnolo di MotoGP, rientrato dopo un brutto infortunio, ha dovuto fare i conti con un nuovo imprevisto. Il pilota Honda ha saltato le ultime gare della stagione a causa di un problema all’occhio, procuratosi in un allenamento in motocross.

Le previsioni non erano delle più rosee per Marquez: c’è chi si è detto certo che lo spagnolo non ce l’avrebbe fatta a tornare in sella per l’inizio della nuova stagione di MotoGP, eppure Marc è riuscito ancora una volta a stupire tutti ed è già tornato in moto, per un allenamento offroad.

In collegamento su Zoom, po, Marquez ha anche concesso alcune interviste, raccontando le sue sensazioni: “il momento più difficile della sua carriera“, ha ammesso.

L’otto volte campione del mondo ha dichiarato che se sarà in grado di affrontare in sicurezza un’intera giornata di guida su un circuito di un Gran Premio, probabilmente gli verrà dato il via libera per tornare su una MotoGP per la prima volta da quando ha conquistato la vittoria a il Gran Premio dell’Emilia Romagna nell’ottobre 2021.

Marquez è stato autorizzato a guidare di nuovo una moto da cross all’inizio di questa settimana dopo che “un chiaro miglioramento della sua vista” è stato confermato dal dottor Sánchez Dalmau. Il suo recupero dalla diplopia continua a fare progressi, con ora la sua partecipazione, precedentemente dubbia, ai test pre-stagionali in Malesia e Indonesia che sembra sempre più probabile.

“Prima di tutto, sono davvero felice dopo tre mesi difficili. Perché un problema di vista non è mai facile. Il mese scorso ho iniziato a sentirmi sempre meglio, ed è bello iniziare a sentirmi meglio. Da quando ho avuto l’incidente è stato difficile, ma ho seguito i consigli del mio medico, quello che mi ha sistemato la vista nel 2011. È stato un processo molto lento, ma sapevamo che sarebbe successo quando avrei avuto l’infortunio perché era un nervo che colpiva immediatamente il muscolo, lo stesso del mio infortunio del 2011. Da quel momento è stata dura perché non si sa mai, ma quest’ultimo mese, soprattutto la scorsa settimana, ho sentito dei miglioramenti. Questa settimana ho fatto la visita medica e, sostanzialmente, la mia sensazione si è dimostrata nei risultati della visita. molto felice che mi abbia permesso di ricominciare ad andare in bicicletta e ho scelto una moto da cross perché è quella che stavo guidando quando mi sono infortunato“, ha aggiunto Marquez.

“Il motocross è davvero impegnativo, devi essere molto preciso e fare dei salti, delle salite, delle discese e testare a fondo tutta la tua visione. Ora non vedo l’ora di fare il prossimo passo. Repsol Honda sta cercando di organizzare un test con un CBR1000 o forse l’RCV, vediamo se riusciamo ad organizzarlo presto e provare in un circuito da GP. Dato che mi sono infortunato, il mio obiettivo era provare ad essere al primo test o alla prima gara e sembra che ci stiamo arrivando. Ora devo fare un test di un giorno su un circuito da Gran Premio e fare un’intera giornata con molti giri da vedere quando mi stancherò se avrò problemi. Dobbiamo valutare queste cose prima che mi venga permesso di correre al Malaysia Test“, ha continuato.

Il numero 93 ha continuato descrivendo le sfide mentali che ha dovuto affrontare da quando gli è stata diagnosticata la diplopia per la seconda volta. Ha ammesso di aver iniziato ad avere seri dubbi sul suo futuro in MotoGP: “forse è stato il periodo più difficile della mia carriera. Questo è il 4° inverno in cui mi sono infortunato. Prima la spalla destra, poi la spalla sinistra, poi il braccio e, proprio quando sembrava che tutto si stesse rimettendo sempre meglio, un altro infortunio è arrivato dopo che avevo vinto ad Austin e Misano e stavo bene, ma nella vita non si sa mai, è vero che è stata dura, non voglio augurarlo a nessun pilota o persona , per avere questo tipo di sentimenti. Non è qualcosa con cui puoi giocare e dire ‘sì, ok, ora ci provo’. O hai una visione chiara o non hai una visione chiara, è sì o no. Il dottore non me l’ha detto “Ci vorranno uno, tre o sei mesi, non lo sapeva. Sul tavolo c’era tutto. Sul tavolo c’era la chirurgia, sul tavolo c’era il tempo e sul tavolo c’era la possibilità di non andare in bicicletta. È stata dura tempo perché non conoscevo il mio futuro“, ha concluso.