La Royal Rumble è alle porte! Reigns sfida Rollins, Lesnar contro Lashley: la match card 2022

Un classico che si porta dietro un fascino intramontabile. La Royal Rumble, l’evento che aprirà la road to WrestleMania in casa WWE, è ormai alle porte, ed è prevista per la notte fra sabato 29 e domenica 30 gennaio, direttamente dal The Dome at America’s Center di Saint Louis, Missouri, in onda in esclusiva sul WWE Network. Grandi classici, match inediti e soprattutto il Men’s e Women’s Royal Rumble Match, i piatti forti dell’evento che consacreranno due nuove top star garantendo loro un posto nei Main Event di WrestleMania 38. Ecco i match principali della card.

WWE Universal Championship – Roman Reigns (c) vs Seth Rollins

“The Head of the Table” ha superato da poco i 500 giorni come Universal Champion, dominando a SmackDown da oltre un anno. Ma ora si preannuncia una sfida fondamentale contro il suo ex amico e compagno nello Shield, Seth Rollins. Senza The Usos a bordoring sarà un test complicatissimo per Reigns, in un match che storicamente è sempre stato spettacolare.

WWE Championship – Brock Lesnar (c) vs Bobby Lashley

Un match che Bobby Lashley ha aspettato per tutta la vita e che finalmente avrà alla Royal Rumble. Due colossi, due autentici dominatori del ring che andranno uno contro l’altro per contendersi la leadership di Raw.

30 Women’s Royal Rumble Match

Grandi ritorni, come quelli di Lita, Michelle McCool, le Bella Twins e Kelly Kelly. La Royal Rumble Femminile si preannuncia più incerta che mai e vedrà anche il ritorno di Mickie James, una delle leggende della WWE. Lo scorso anno trionfò Bianca Belair, poi capace di strappare il titolo a Sasha Banks a WrestleMania.

30 Men’s Royal Rumble Match

Il momento clou per eccellenza della serata: lo scorso anno vinse Edge, eliminando per ultimo l’acerrimo rivale Randy Orton. Rey Mysterio, Big E, Kevin Owens, AJ Styles, Kofi Kingston e tanti altri sono già partecipanti annunciati di questa edizione. Ne arriveranno altri, magari a sorpresa… A chi toccherà ottenere un posto d’onore nel Grandaddy of Them All?

Ecco la card completa dei match:

Raw Women’s Championship

Becky Lynch vs Doudrop

Mixed Tag Team Match

Edge & Beth Phoenix vs The Miz & Maryse

WWE Universal Championship

Roman Reigns vs Seth Rollins

WWE Championship

Brock Lesnar vs Bobby Lashley

30 Women’s Royal Rumble Match

30 Men’s Royal Rumble Match