La Pallacanestro Cantù rescinde il contratto con Robert Johnson: il giocatore no vax non poteva più giocare

La Pallacanestro Cantù è impegnata nel campionato di basket di A2, è una squadra molto competitiva in grado di ottenere la promozione in massima categoria. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta in trasferta contro Treviglio con il risultato di 82-75, la classifica è ancora cortissima e la vetta occupata da Udine è distante solo due punti.

Nel frattempo Cantù ha deciso di tagliare Robert Johnson, giocatore no Vax che dal 10 gennaio non poteva allenarsi con il resto della squadra e giocare le partite in campionato in seguito alle nuove regole sul Green pass. E’ finita l’avventura italiana dell’americano che era un punto di riferimento per Cantù: viaggiava a 19 punti di media a partita. Johnson ha già trovato una nuova squadra, si tratta del Legia Kosz, in Polonia. Cantù è alla ricerca del sostituto, in pole Luca Vitali, in uscita da Brescia.

“S.Bernardo-Cinelandia Park Pallacanestro Cantù comunica di aver risolto il contratto in essere con l’atleta Robert Johnson”.