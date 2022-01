Mistero Ferrari! La FIA ferma i test di Fiorano al team di Maranello: colpa di una… spia?

SportFair

Manca sempre meno alla nuova stagione di F1. In tantissimi attendono con ansia il via del nuovo Mondiale a quattro ruote, per capire come le nuove regole influiranno sulla sfida in pista tra i piloti, ma intanto non ci si annoia di certo!

Arrivano notizie davvero soprendenti a rendere il pre-stagione vivace e interessante: sembra infatti che la FIA abbia vietato alla Ferrari i test di Fiorano in programma proprio in questi giorni, col collaudatore Robert Shwartzman prima e poi con i due ufficiali, Leclerc e Sainz.

Il team di Maranello aveva in programma di girare in pista con la SF21 ma la FIA ha chiesto spiegazioni a causa di una problematica legata al regolamento sulle vetture da usare nei test privati e per questo motivo la Ferrari dovrà girare sulla SF71H del 2018.

La Ferrari aveva programmato i test di Fiorano sulla SF21H poichè, visti i cambi di regolamento per la stagione 2022, tutti i team, d’accordo con la FIA avevano stabilito di usare le monoposto del 2021. Il regolamento non è entrato però ufficialmente in vigore e sembra che qualcuno abbia potuto fare la spia, spifferando tutto alla FIA, mentre si vocifera che un team abbia girato in un test privato in Bahrain con la vettura 2021.

Insomma, il 2022 inizia subito col botto in F1! Ne vedremo delle belle.