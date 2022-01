Paura in campo, Coulibaly colpito da infarto: James Rodriguez gli salva la vita [VIDEO]

SportFair

Momenti di grande paura durante la partita tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, tragedia sfiorata a Doha. Il difensore della squadra ospite Ousmane Coulibaly è crollato in campo nei minuti finali del primo tempo e sul risultato di 1-0. Il calciatore è stato rianimato dal personale medico ed è stato trasportato in ospedale, fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo. E’ stato decisivo l’intervento di James Rodriguez, l’ex Real Madrid e Bayern Monaco è stato il primo a prestare soccorso. Secondo quanto dichiarato dal medico sociale del suo club, il colombiano si è chinato sull’avversario e ha prontamente aggiustato la testa del 32enne per consentirgli di respirare.

Ousmane Coulibaly è un calciatore dell’Al-Wakrah, classe 1989. E’ un difensore centrale in grado di disimpegnarsi bene sia a destra che a sinistra. Può essere impiegato anche in zona di terzino destro. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Stade, Guingamp B, Platanias, Panathinaikos. Adesso gioca con la maglia dell’Al-Wakrah. In basso il VIDEO del malore.