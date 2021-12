Cristiano Ronaldo e Georgina più felici che mai: svelato il sesso dei gemellini in arrivo [VIDEO]

SportFair

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno presto nuovamente genitori. La dolce metà della stella del Manchester United è infatti in dolce attesa e presto darà alla luce due gemellini che si uniranno agli altri quattro figli, a Cristiano Ronaldo Jr, agli altri gemellini Eva e Mateo e alla piccola Alana.

Con un dolcissimo video su Instagram, nel quale sono stati proprio i fratelli maggiori a scoppiare i due palloncini, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno svelato il sesso dei piccoli in arrivo.

In casa CR7 continuerà ad esserci ‘equilibrio’: in arrivo, infatti, un maschietto ed una femminuccia. “Where life begins and love never ends”, hanno scritto sui social Georgina e Cristiano.