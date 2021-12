L’imbattibilità è Made in Italy, solo due squadre in Europa senza sconfitte: i protagonisti e tutti i numeri da record

SportFair

Due squadre partite con ambizioni di disputare una stagione tranquilla, ma che partita dopo partita hanno dimostrato di poter lottare per obiettivi ben più importanti. Stiamo parlando di Reggiana e Sudtirol, compagini impegnate nel campionato di Serie C e che sono state capaci di raggiungere risultati insospettabili. Sono finite alla ribalta anche su alcuni siti esteri per un rendimento veramente invidiabile: sono le uniche squadre, nei primi cinque Paesi del ranking europeo Uefa, a non aver ancora subito una sconfitta in campionato. La casella delle sconfitte è ancora ferma a zero in 17 giornate, in più il Sudtirol detiene il record di imbattibilità del suo portiere, superato appena 5 volte in 17 partite.

Il rendimento e i calciatori

Il Sudtirol è impegnato nel Girone A di Serie C ed è sempre più lanciato verso la promozione. I punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Padova sono già 6. Il rendimento è stato di altissimo livello, in 17 partite la squadra ha vinto 13 volte, 4 i pareggi e nessuna sconfitta. L’attacco non è il punto di forza, sono stati realizzati 25 gol con tre squadre che hanno fatto meglio, mentre la difesa è praticamente insuperabile con appena 5 gol subiti. Tra i calciatori più importanti figurano Daniele Casiraghi, Odogwu, Voltan, prezioso anche il contributo di De Col e Davi, a centrocampo c’è Tait. In difesa anche Vinetot.

Incredibilmente la Reggiana non guida in solitaria la classifica del Girone B, ma a pari merito con il Modena. In 17 partite ha conquistato 39 punti frutto di 11 vittorie, sei pareggi e nessuna sconfitta. Può contare sul miglior attacco del Girone con 33 gol realizzati e la seconda miglior difesa alle spalle solo del Cesena. In attacco si sono messi in mostra Lanini e Zamparo, a centrocampo Fausto Rossi e Luca Cigarini, più l’ex Bari Sciaudone. Il centrocampo sembra proprio il punto di forza. La prossima settimana rappresenterà un banco di prova con Reggiana e Sudtirol chiamati da avversari insidiosi come Entella e Padova. Ma la storia è stata già scritta.