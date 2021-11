Trionfo di Zverev, le Atp Finals sono del tedesco: vittoria in due set contro Medvedev

SportFair

Alexander Zverev vince le Atp Finals, grandissima prestazione del tennista che ha vinto senza problemi contro Medvedev. Il tedesco era leggermente sfavorito alla vigilia, ma è riuscito a ribaltare ogni pronostico grazie ad un tennis molto efficace, errori di troppo invece per il russo.

Zverev mette le cose in chiaro già nel primo set, il tedesco ha chiuso i conti con il punteggio di 6-4. Medvedev non riesce a reagire e il tedesco controlla senza problemi anche nel secondo set. Zverev non rischia più e chiude sul punteggio di 2-0 (6-4, 6-4).