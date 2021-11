WWE Survivor Series 2021: Reigns trionfa su Big E, tutti i risultati

SportFair

Come un anno fa, è ancora Roman Reigns ad aggiudicarsi il Main Event di Survivor Series. Questa volta a farne le spese è Big E, che ha venduto cara la pelle in un match esaltante per i 15mila tifosi all’interno del Barclays Center di Brooklyn, in uno show dedicato al ricordo del debutto della leggenda The Rock, avvenuto 25 anni fa proprio in questo ppv.

Nonostante il successo dell’Universal Champion di SmackDown, è Raw che stravince la sfida tra roster con il punteggio finale di 5-2, aggiudicandosi entrambi i tradizionali match 5-on-5 a eliminazione. In quello maschile Seth Rollins si prende la copertina restando per ultimo sul ring (eliminando Jeff Hardy), dando il punto al brand rosso nonostante il tradimento iniziale di Kevin Owens, che abbandona la sua squadra ancora prima di iniziare. Nella versione femminile, prestazione incredibile di Bianca Belair: The EST of WWE riesce a portare un altro punto al suo roster nonostante nel corso del match sia rimasta da sola contro quattro avversarie.

A completare il dominio di Raw, il successo mai in discussione di Omos nella Battle Royal celebrativa dei 25 anni dal debutto di The Rock, ma anche le vittorie nei rispettivi incontri interbrand di Becky Lynch con Charlotte Flair e degli RK-Bro con gli Usos. Il solo altro punto per SmackDown lo prende l’Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura nel kickoff, vincendo per squalifica contro lo United States Champion Damian Priest.