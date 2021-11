Una superstar della WWE Tra i presentatori degli MTV Europe Music Awards: Drew McIntyre sul palco di Budapest

SportFair

Drew McIntyre sarà uno dei presentatori degli MTV EMA, che avranno luogo questa domenica a Budapest, in Ungheria. La Superstar WWE si unisce ad artisti del calibro di Rita Ora, la top model Winnie Harlow, Ryan Tedder dei OneRepublic, il cantante/attore Olly Alexander (aka Years & Years), il DJ e produttore Joel Corry e il cantante brasiliano (e candidato al Best Act brasiliano) Manu Gavassi.

Tra i performers confermati per gli EMA ci sono i Måneskin, Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff, girl in red, Maluma, Kim Petras e OneRepublic. L’importantissima manifestazione sarà visibile in 180 paesi e Drew McIntyre sarà un pezzo di WWE all’interno di un palcoscenico così prestigioso.

Drew McIntyre è una delle Superstar più affermate all’interno della WWE. Lo scozzese, ex Intercontinental e Tag Team Champion, ha iniziato la sua grande scalata vincendo la Royal Rumble 2020 e conquistando a WrestleMania 36 – ai danni di Brock Lesnar – il tanto ambito WWE Championship. Una annata, il 2020, dominata da McIntyre, che ha sconfitto avversari del calibro di Seth Rollins e Randy Orton. Ex alfiere di Raw, Drew è recentemente passato a SmackDown nel corso dell’ultimo draft e adesso lo attendono nuove sfide. Prima però ci sono gli MTV Europe Music Awards, un’altra grande prova per il campione scozzese